К Новому году в Красноярск привезли 8 тонн тайских фруктов

В преддверии новогодних праздников в Красноярск из Таиланда привезли более 8 тонн экзотических фруктов и овощей, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по краю.

Материалы по теме Тай-блог: самые вкусные фрукты Азии Мангуд, мамуан и друг их клуай Тай-блог: самые невкусные фрукты Азии Азиатские деликатесы, которые нас разочаровали

Каждую неделю в аэропорт Красноярска авиарейсами из Таиланда прибывает около 40 наименований фруктов и овощей: в их числе манго, папайи, дыни, арбузы, кокосы, рамбутаны, мангустины и гуайявы. Так, 22 декабря в Красноярск прибыло более 8 тонн фруктов и овощей.

Каждая партия проходит карантинный фитосанитарный контроль в пункте пропуска через государственную границу. Инспекторы управления Россельхознадзора досматривают фрукты, овощи и цветы, чтобы не допустить ввоза опасных карантинных вредителей, карантинных сорных растений и заболеваний растений. После тщательного досмотра продукции в присутствии эксперта даётся разрешение на ввоз, а заражённая продукция направится на уничтожение.

С начала 2016 года специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю досмотрено более 130 тонн фруктов, овощей, орехов, грибов и ягод, ввезённых из Таиланда. Еще более 2,5 тонн экзотической продукции и 79 тыс. штук срезов цветов ввезено из Вьетнама.