Застройщика красноярского «Новалэнда» заподозрили в растрате платежей дольщиков

Прокурорская проверка установила нецелевое использование средств дольщиков руководством компании «Новалэнд», которая ведет строительство пригородного поселка под Красноярском.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, ООО «Новалэнд» с 2014 года заключало договоры с участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов в Емельяновском районе.

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«С 6 ноября 2015 по 28 августа 2016 года в ООО „Новалэнд“ допущено расходование поступивших от участников долевого строительства денежных средств на сумму более 9 млн рублей на цели, не связанные со строительными работами, что указывает на нецелевое использование средств граждан», — заключили в прокуратуре.

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании генерального директора емельяновского ООО «Новалэнд» по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Добавим, что получить комментарий руководства «Новалэнда» не удалось — по указанному на сайте фирмы телефону никто не ответил.