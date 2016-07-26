В Красноярском крае грузовик разбросал по путям железобетонные плиты

Сегодня, 23 декабря, в Манском районе грузовик МАЗ опрокинул на пути железобетонные плиты. Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, инцидент произошел в 14:35 на железнодорожном перегоне Жайма — Крол.

Материалы по теме Панелевоз, бетономешалка и трактор столкнулись на выезде из Красноярска (видео)

По предварительной информации, грузовик двигался по автомобильной трассе вдоль железной дороги. При повороте водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль пробил защитное бетонное ограждение пути и выехал на железнодорожное полотно. Произошло опрокидывание автомобиля и груза на пути.

К месту дорожно-транспортного происшествия для устранения последствий ДТП направлен восстановительный поезд со станции Саянская.

На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло.