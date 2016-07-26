Спикер Заксобрания рассказал, как будет встречать Новый год

Спикер Законодательного Собрания края Александр Усс в перерыве последнего в уходящем году заседания сессии рассказал журналистам о том, как встретит Новый год.

«Проведу праздничные дни здесь с семьей. Самое лучшее место для моего личного отдыха зимой — тайга, заимка, снегоход, а летом — рыбалка. Но у меня есть семья. А у нее могут быть другие приоритеты», — сказал он.

Отвечая на вопрос о подарке, который он бы попросил у Деда Мороза, Усс заявил:

«Недавно прочитал стихотворение, в котором рассказывается, как Бог проснулся утром и увидел целый ворох разных просьб, и только один человек написал ему: „Спасибо, Господи“. Поэтому всегда прошу, чтобы год следующий был не хуже того, который был нам подарен».

Напомним, накануне в краевом парламенте состоялось последнее в этом году заседание сессии. Подводя итоги, спикер отметил, что год был выборным и потому — особым:

«Думаю, не погрешу против истины, если скажу, что сами выборы практически не сказались на качестве законотворческой деятельности и на работе нашего парламента в целом. На финише прошлого созыва, по счастью, была соблюдена здоровая красноярская традиция — не заниматься политиканством, излишним пиаром, а работать ответственно, по делу», — сказал Усс. Что же касается нового созыва, он добавил: «С первых же сессий здесь установились конструктивные отношения. Вновь избранные депутаты, не скрою, прибавили какой-то живинки, привнесли свежий ветер. Но все это в итоге идет на пользу делу».

По словам председателя, в 2016 году в краевом ЗС было проведено 12 заседаний, в среднем по одному в течение месяца. Рассмотрено около 450 вопросов, принято порядка 170 законов. Четырежды были организованы публичные слушания, в том числе — экологические.