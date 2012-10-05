Дом кино приготовил специальную подборку мультфильмов в праздничные дни

В красноярском Доме кино начались показы праздничной кинопрограммы «Волшебный фонарь». В новогодние и рождественские праздники детям и взрослым покажут на большом экране любимые мультфильмы.

Программа открылась мультфильмом «Бабка Ежка и другие» — это история маленькой девочки, по воле судьбы попавшей к сказочным персонажам в дремучем лесу. Это Баба-Яга, Леший, Кикимора, Водяной, Кощей — герои русских народных сказок, так называемая «нечистая сила». Мультфильм повторят 2 января. Покажут и продолжение этой истории «Новые приключения Бабки Ежки» 27 декабря и 4 января.

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В программе есть мультфильм «Гадкий я» о Грю, который захотел выкрасть Луну, чтобы закрепить за собой статус главного злодея в мире. Показы пройдут 26 декабря, 3 и 6 января.

Мультфильм «Лего.Фильм» продолжит праздничную кинопрограмму. Он о том, как обычная лего-фигурка соглашается присоединиться к походу против злого лего-диктатора, планирующего склеить вместе всю вселенную. Показы состоятся 28 декабря и 5 января.

Кроме того, детям покажут два японских мультфильма. «Ведьмина служба доставки», от известного режиссера Хаяо Миядзаки, рассказывает о молодой ведьме, которая начинает собственное дело (29 декабря и 7 января). Мультфильм «Шепот сердца» о том, как чтение одинаковых книг сближает людей, покажут 30 декабря и 8 января.

Все показы начинаются в 12:00. Подробное расписание на сайте Дома кино.