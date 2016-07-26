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Символы Нового года представили в Красноярске на выставке
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Символы Нового года представили в Красноярске на выставке

25 декабря 11:46
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В Красноярске открылась совместная выставка художников и мастеров декоративно-прикладного искусства «Новогодняя АйнARTиллерия». На выставке представлены работы, посвященные символу следующего года, зиме, новогодним празднованиям, куклы.

На выставке можно увидеть произведения Виктории Исаенковой, Светланы Шинкоренко, Анны Осиповой, Елены Лихацкой, Ирины Верпета, Анастасии Лычагиной, Юлии Ивановой, Юлии Юшковой и других художников.

«Новогодняя АйнARTиллерия»
«Новогодняя АйнARTиллерия»
«Новогодняя АйнARTиллерия». Символ 2017 — Петух
Виктория Исаенкова «Притяжение»
Елена Лихацкая «Котейка»
Ирина Верпета «В кафе. Слушают джаз»
Работы Анастасии Лычагиной
Работы Светланы Шинкаренко
Работы Юлии Юшковой

Выставку можно посмотреть в галерее «АйнArta» (пр. Мира, 105). Вход свободный. Телефон для справок (391) 221-34-36.

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