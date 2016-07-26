Красноярские волейболисты выиграли в последнем матче года

Мужская команда красноярского волейбольного клуба «Енисей» одержала победу над «Нефтяником» из Оренбурга в заключительном матче года.

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Игра проходила на выезде и продолжалась пять партий. Первый сет остался за хозяевами — 23:25. С первых розыгрышей второго сета «Енисей» вырвался вперед — 8:5. Затем «Нефтянику» удалось сравнять счет — 17:17. Концовка отрезка стала упорной, но в этот раз сильнее оказался «Енисей» — 26:24.

«Третья партия стала еще более интригующей, — рассказали в пресс-службе красноярского клуба. — На табло — 7:11, ведет «Нефтяник», но тайм-аут, взятый Юрием Чередником, помогает красноярцам собраться и сконцентрировать силы на блоке против Васильева — 16:14. А дальше «Енисей» уверенно заканчивает партию с преимуществом в 3 очка— 25:22«.

Четвертая партия, которая могла принести красноярцам окончательную победу, закончилась с зеркальным счетом в пользу «Нефтяника» — 22:25. При этом гости вели со счетом 8:3 к первому техническому перерыву и 16:13 ко второму. Однако оренбургской команде удалось сравняться — 17:17, и переломить ход игры.

Все же на тай-брейке «Енисей» добился победы, хоть и с трудом — 7:8, 9:12. «Немного удачи и подача Александра Мочалова позволяют „Енисею“ сравнять счет — 12:12. Точку в матче ставит Дмитрий Леонтьев — 15:13 в 3:2 в матче», — рассказали в клубе.

«Сегодня была очень эмоциональная игра, важная и нужная для обоих соперников, — подвел итоги матча главный тренер ВК «Енисей» Юрий Чередник. — Мы увидели красивый волейбол на площадке. Команды продемонстрировали равную игру, где-то мы чуть лучше были, где-то оренбуржцы, но в концовке нам, наверное, немного повезло. Проигрывая 12:9, многие уже могли сказать, что это все. Сейчас голова забита, как на экзамене: вышел, сдал и через секунду уже все забыл, что учил«.

Следующий матч «Енисей» проведет 8 января в 17:00 на домашней площадке. Его соперником снова станет оренбургский «Нефтяник».