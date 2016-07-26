Красноярских священников-блогеров наказали за «неправильную личную жизнь»

Известному красноярскому священнику Петру Боеву и его коллеге Иоанну Логинову церковный суд Красноярской епархии запретил вести службы и носить священнические одежды в течение 10 лет.

Запрещение в служении прещение (наказание) для клириков, состоящее в запрещении им совершать священнодействия. Не следует смешивать с иными, более серьезными наказаниями — извержением из сана и отлучением от церкви.

Сообщение об этом опубликовано на сайте епархии. Там сказано, что священники получили столь суровое наказание «за серьезные нарушения норм личной жизни, за самочинное изменение чинопоследований богослужений и за кощунственное отношение к таинствам и постам, установленным Церковью».

Как сообщает епархия, на «недопустимые аспекты в деятельности» руководимого Боевым и Логиновым православного братства «Святое дело», созданного еще в 2011 году, поступили жалобы от жителей Красноярска. Эти сведения были направлены в епархиальный церковный суд, который успел провести шесть заседаний. «Были заслушаны обе стороны, получены и рассмотрены десятки документов, проведены опросы свидетелей и лиц, обвиняемых в совершении церковных правонарушений», — говорится в релизе на сайте епархии.

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В результате оба священника были признаны виновными в нарушениях православных канонов и церковного устава. Петр Боев пообещал прокомментировать эти обвинения и решение церковного суда позднее.

Отметим, что Боев и Логинов являются активными пользователями социальных сетей и занимаются общественной деятельностью. Помимо братства «Святое дело», которое позиционирует себя как межприходское объединение православных христиан, Боев и Логинов также организовали проект «Сорняки», в рамках которого проводили открытые семинары.

Фото на главной: vk.com/pboev