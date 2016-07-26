Красноярская учительница потеряла работу из-за фото в соцсети

22 декабря 2016 Уволенная из-за фото и пирсинга учительница музыки хочет восстановить репутацию

Красноярская учительница уволилась из-за странички в социальной сети. Как подтвердили Newslab.ru в городском управлении образования, она прекратила работать после жалоб, разосланных питерским активистом.

Санкт-петербургский общественник, руководитель «Первого нравственного Российского фронта», а также борец против ЛГБТ-пропаганды Тимур Булатов потребовал увольнения 21-летнего педагога из красноярского центра дополнительного образования. После изучения аккаунтов молодой учительницы в социальных сетях он направил заявления с требованием ее увольнения в Министерство образования, управление МВД, прокуратуру и другие инстанции.

Активист проанализировал содержание страницы учителя в соцсети «ВКонтакте» на содержание пропаганды гомосексуализма, алкоголя, безнравственного образа жизни, обратил внимание на фото напитков и пирсинга, на репосты и сделал собственный вывод об «аморальности» публикаций.

По итогам своих заявлений в различные органы он сообщил, что педагог якобы была уволена «по ст. 81, п. 8» (в Трудовом кодексе РФ — «совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка»). Однако в Главном управлении образования администрации города Newslab.ru пояснили, что девушка уволилась по собственному желанию.

Так, по факту заявления активиста была инициирована служебная проверка, которая должна была продолжаться около десяти дней, но была приостановлена, так как педагог не дожидаясь ее итогов уволилась сама.

«Мы обязаны реагировать на любое сообщение, которое поступает от граждан. Поэтому была запущена проверка материалов, которые педагог о себе размещала в социальных сетях. Кстати, в ее трудовом договоре есть такой пункт, посвященный соблюдению этики. Факт нарушения данного пункта не был установлен, так как проверка не была закончена и преподаватель уволилась», — прокомментировала директор центра дистанционного обучения № 4 Ольга Этцель.

Добавим, Тимур Булатов ведет подобную общественную деятельность с 2008 года и, по его личным подсчетам, способствовал увольнению более чем 60 преподавателей по всей России, которые, на его взгляд, развращали детскую психику.