В Красноярске скорбят по погибшим при крушении военного Ту-154

Родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 красноярцев доставят в Москву завтра, сообщает 26 декабря агентство ТАСС со ссылкой на слова министра культуры Красноярского края Елену Мироненко.

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Напомним, на самолете Минобороны, потерпевшем вчера крушение над Черным морем, находилось трое артистов из Красноярского края — Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов, выпускники хореографического колледжа, колледжа искусств и Академии музыки и театра.

Самый старший из них, Александр Разумов поступил в прославленный коллектив в 2006 году, его коллега Артем Тарасенко — в 2012, а самый молодой, Алексей Моргунов, только в этом году.

Отметим, по факту крушения самолета СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

«Завтра утром родственники улетают в Москву для того, чтобы на базе госпиталя Минобороны пройти все процедуры. Мамы Александра Разумова и Артема Тарасенко живут в Красноярске, мама Алексея Моргунова — в селе Дзержинском», — пояснила Елена Мироненко. Сопровождать женщин будут двое психологов и социальный работник. Все затраты возьмет на себя краевое правительство.

Соболезнования по поводу авиакатастрофы выразили первые лица города и края.

В Красноярском крае, как и во всей стране объявлен траур, отменены развлекательные мероприятия. Так, запланированный на сегодня концерт Красноярского филармонического русского оркестра имени Бардина «По следам «Голубого огонька» перенесен на 30 декабря. Премьера спектакля «Зелёная птичка» в ТЮЗе переносится на 19:00 17 января, все приобретенные билеты сохраняются.