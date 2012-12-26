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Под Красноярском столкнулись два УАЗа, есть пострадавшие (видео)
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Под Красноярском столкнулись два УАЗа, есть пострадавшие (видео)

26 декабря 18:10
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На трассе под Красноярском столкнулись два УАЗа, сообщили 26 декабря очевидцы аварии.

ДТП произошло в районе поселка Памяти 13 Борцов — УАЗ-Hunter столкнулся с УАЗ-452. Как можно увидеть на съемке видеорегистратора проезжавшей мимо машины, один из автомобилей от столкновения улетел в кювет, а второй получил значительные повреждения.

ДТП на М-53

Видео: vk.com/kraschp

Которая из машин оказалась на полосе встречного движения — сейчас устанавливают дорожные полицейские. Со слов очевидцев, один человек погиб, как минимум двое госпитализированы, однако официально эта информация пока не подтверждена.

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