Под Красноярском столкнулись два УАЗа, есть пострадавшие (видео)

На трассе под Красноярском столкнулись два УАЗа, сообщили 26 декабря очевидцы аварии.

ДТП произошло в районе поселка Памяти 13 Борцов — УАЗ-Hunter столкнулся с УАЗ-452. Как можно увидеть на съемке видеорегистратора проезжавшей мимо машины, один из автомобилей от столкновения улетел в кювет, а второй получил значительные повреждения.

Которая из машин оказалась на полосе встречного движения — сейчас устанавливают дорожные полицейские. Со слов очевидцев, один человек погиб, как минимум двое госпитализированы, однако официально эта информация пока не подтверждена.