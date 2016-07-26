В Красноярске открывается Зимний суриковский фестиваль искусств

Сегодня в Красноярске открывается ХI Зимний суриковский фестиваль искусств. Красноярцев ожидает интересная культурная программа: экспозиции, музыкальные путешествия по городу с оркестрами, мастер-классы и арт-лаборатории, концерты и литературные вечера.

Отметим, открытие фестиваля было перенесено с 26 декабря в связи с объявленным общенациональным днем траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154, упавшего в Черное море.

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Фестиваль откроется книжно-иллюстративной выставкой «Суриков и Красноярск» в первой общественной библиотеке им. Максима Горького (ул. Перенсона, 32) в 16:30. Также сегодня впервые на маршрут выйдет «Музейный троллейбус» №7, оформленный фотографиями с изображением Музея-усадьбы В.И. Сурикова и цветными фотокопиями работ художника (в 11:40 от железнодорожного вокзала). Далее музейный троллейбус будет работать с 16 по 24 января с 12:00 до 14:00 также по маршруту №7.

Традиционно в течение всего фестиваля в Доме художника будет работать выставка «Художники земли красноярской», представляющая отчет деятельности красноярского союза художников во всех жанрах.

С 27 декабря начнет работу проект «Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам Красноярска». Красноярский духовой оркестр (27 декабря, 18 января) и Красноярский камерный оркестр (10 января, 17 января) посетят Красноярский железнодорожный вокзал и станции «Базаиха», «Злобино», «Енисей».

В Музее художника Б. Я. Ряузова будет работать интерактивная выставка «Страсти по Василию», которая представит реконструкцию первой художественной выставки в Красноярске. Она состоялась в 1892 году в доме А. А. Светлакова по ул. Береговая (Дубровинского, 72). Выставка откроется сегодня в 17:30, вход на открытие свободный.

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Кроме того, будут работать выставка «Сибирский валенок» в Музее-усадьбе им. В.И. Сурикова и просветительский аудиовизуальный проект «Суриков» в Культурном центре на Высотной (открытие сегодня в 14:00, вход свободный). Усадьбу, где жил Василий Суриков, уже украсили большими вязаными снежинками.

Завершится фестиваль 24 января 2017 года литературной композицией в сопровождении Красноярского русского филармонического оркестра. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте администрации Красноярска.