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Видеоарт из Санкт-Петербурга показали красноярцам
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Видеоарт из Санкт-Петербурга показали красноярцам

27 декабря 14:47
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В красноярском Доме кино можно увидеть выставки, открывшиеся в рамках Красноярского международного фестиваля экранных и медиа искусств.

В медиагалерее кинотеатра представлена экспозиция «Видеохудожницы из Санкт-Петербурга», презентующая выставочный проект из видеоархива медиалаборатории CYLAND (куратор — Виктория Илюшкина). Работы посвящены теме восприятия искусства. Художницы используют видеокамеру и цифровые технологии, чтобы представить связь звука, движения, изображения. Среди работ — анимация из рисунков с натуры, современная хореография, неформальные разговоры художников об искусстве.

Фотовыставка «За кадром: кино» Дмитрия Сметаникова
Фотовыставка «За кадром: кино» Дмитрия Сметаникова
Фотовыставка «За кадром: кино» Дмитрия Сметаникова
Кадр из работы «Декларация» Вероники Рудьевой-Рязанцевой в виде арии, воспевающей искусство
Кадр из работы «Поле» Алены Терешко, в которой используются около тысячи рисунков, фиксирующих положение тела, доступные прямому зрению
Кадр из работы «Утраченные фрагменты» (Виктория Илюшкина и Майя Попова), воссоздающая моменты прошлого посредством хореографии
Кадр из работы «Что-то должно произойти» Юлии Заставы — это саморепрезентация через видео, фото, сообщения

Фотовыставка в фойе — «За кадром: кино» Дмитрия Сметаникова (Красноярск — Санкт-Петербург) представляет изнанку кинопроизводства. Она показывает, что происходит за объективом кинокамеры на съемочной площадке. Создание кино — очень сложный, трудоемкий процесс, в котором каждый должен заниматься своей работой. На фотоснимках отображено взаимодействие двух элементов систем: членов съемочной группы и окружающего их мира, которому они посвящают свою жизнь.

Выставки можно посмотреть в Доме кино до 16 января. Вход свободный.

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