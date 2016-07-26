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СГК и «Жилфонд» сводили красноярских пенсионеров на экскурсию и концерт
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СГК и «Жилфонд» сводили красноярских пенсионеров на экскурсию и концерт

27 декабря 10:55
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Красноярские пенсионеры побывали на экскурсии в Свято-Успенском мужском монастыре, а ещё одна группа представителей старшего поколения послушала концерт «Рождество с гитарой» в краевой филармонии. Мероприятия прошли на минувших выходных в рамках акции «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании и ГУК «Жилфонд». В организации помогли сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района города.

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В мужском монастыре, который находится на берегу реки Енисей в посёлке Удачном, жители Кировского района в сопровождении экскурсовода Ренаты Братчун совершили прогулку по территории и узнали много интересных фактов из истории. Затем все были приглашены в культурно-исторический центр (КИЦ) «Успенский» и посетили выставки умельцев из творческих мастерских.

За чашкой горячего чая с пирогами участники мероприятия пообщались с организаторами акции «Поделись теплом» и депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Клешко.

«Спасибо вам за то, что вы сюда приехали, — сказал краевой парламентарий, принимавший в деятельности по созданию КИЦ и возрождении других объектов монастыря активное участие. — Свято-Успенский монастырь — удивительно красивое пространство. К сожалению, часть нашей жизни прошла без церкви. Но сегодня всё возвращается на круги своя, находится немало меценатов, которые возрождают духовное наследие города и края. Для всех, кто этим занимается, важно „замкнуть“ кольцо истории: воплотить в жизнь то, что задумывали наши предки».

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании
Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова отметила, что проект «Поделись теплом» действует уже много лет:

«Когда у вас дома светло и тепло, это значит, что мы хорошо работаем. Но кроме этого нам хочется делиться с горожанами теплом душевным, и в первую очередь, с теми, кто в этом особенно нуждается. За годы существования акции мы „приросли“ большим количеством друзей из разных ведомств, которые нам в этом помогают, и стали большой дружной семьёй».

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова добавила: «Дарить радость представителям старшего поколения очень приятно, ведь именно они — самые неравнодушные к состоянию своих домов и микрорайонов люди и самые дисциплинированные плательщики за коммунальные услуги».

По признанию экскурсантов, поездка в Свято-Успенский монастырь стала для них настоящим праздником. «С этим местом связана история моего исцеления от серьёзного недуга, — рассказала Васса Николаевна. — Я бываю здесь несколько раз в год. Но эта встреча запомнится мне на всю жизнь».

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В концертной программе «Рождество с гитарой» музыканты — лауреаты международных конкурсов исполнили произведения русской и зарубежной классики в авторской аранжировке, эстрадные композиции, новогодние и рождественские песни. Все участники субботнего и воскресного мероприятий получили сладкие подарки.

Акция «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании и ГУК «Жилфонд» по оказанию поддержки находящимся в сложной жизненной ситуации красноярцам продолжится до конца декабря.

Клешко Алексей Михайлович
Клешко Алексей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва
Жавнова Наталья Владимировна
Жавнова Наталья Владимировна
Генеральный директор ООО ГУК «Жилфонд»

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