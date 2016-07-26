СГК и «Жилфонд» сводили красноярских пенсионеров на экскурсию и концерт

Красноярские пенсионеры побывали на экскурсии в Свято-Успенском мужском монастыре, а ещё одна группа представителей старшего поколения послушала концерт «Рождество с гитарой» в краевой филармонии. Мероприятия прошли на минувших выходных в рамках акции «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании и ГУК «Жилфонд». В организации помогли сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района города.

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В мужском монастыре, который находится на берегу реки Енисей в посёлке Удачном, жители Кировского района в сопровождении экскурсовода Ренаты Братчун совершили прогулку по территории и узнали много интересных фактов из истории. Затем все были приглашены в культурно-исторический центр (КИЦ) «Успенский» и посетили выставки умельцев из творческих мастерских.

За чашкой горячего чая с пирогами участники мероприятия пообщались с организаторами акции «Поделись теплом» и депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Алексеем Клешко.

«Спасибо вам за то, что вы сюда приехали, — сказал краевой парламентарий, принимавший в деятельности по созданию КИЦ и возрождении других объектов монастыря активное участие. — Свято-Успенский монастырь — удивительно красивое пространство. К сожалению, часть нашей жизни прошла без церкви. Но сегодня всё возвращается на круги своя, находится немало меценатов, которые возрождают духовное наследие города и края. Для всех, кто этим занимается, важно „замкнуть“ кольцо истории: воплотить в жизнь то, что задумывали наши предки».

Заместитель директора Красноярского филиала СГК Анастасия Дьякова отметила, что проект «Поделись теплом» действует уже много лет:

«Когда у вас дома светло и тепло, это значит, что мы хорошо работаем. Но кроме этого нам хочется делиться с горожанами теплом душевным, и в первую очередь, с теми, кто в этом особенно нуждается. За годы существования акции мы „приросли“ большим количеством друзей из разных ведомств, которые нам в этом помогают, и стали большой дружной семьёй».

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова добавила: «Дарить радость представителям старшего поколения очень приятно, ведь именно они — самые неравнодушные к состоянию своих домов и микрорайонов люди и самые дисциплинированные плательщики за коммунальные услуги».

По признанию экскурсантов, поездка в Свято-Успенский монастырь стала для них настоящим праздником. «С этим местом связана история моего исцеления от серьёзного недуга, — рассказала Васса Николаевна. — Я бываю здесь несколько раз в год. Но эта встреча запомнится мне на всю жизнь».

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В концертной программе «Рождество с гитарой» музыканты — лауреаты международных конкурсов исполнили произведения русской и зарубежной классики в авторской аранжировке, эстрадные композиции, новогодние и рождественские песни. Все участники субботнего и воскресного мероприятий получили сладкие подарки.

Акция «Поделись теплом» Сибирской генерирующей компании и ГУК «Жилфонд» по оказанию поддержки находящимся в сложной жизненной ситуации красноярцам продолжится до конца декабря.