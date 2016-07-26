Гостям чебуречной «Кинза» предложили поужинать в компании Деда Мороза

С 28 по 29 декабря в чебуречной «Кинза» на пр. Мира, 53, можно будет получить небольшой, но полезный подарок от Деда Мороза.

Подробнее о необычном визите «сказочного волшебника» и подарках для всех присутствующих рассказали в заведении, отметив, что встреча с ним — редкая удача для каждого посетителя в канун Нового года:

«Главный персонаж зимнего праздника очень занят, но в наше заведение он обещал заглянуть на три часа в эти даты. Дедушка Мороз приедет в чебуречную не с пустыми руками, а с подарками. Если вам повезет и в „Кинзе“ вы встретите настоящего волшебника, вы сможете получить не только яркие эмоции и сфотографироваться с дедушкой, но и подарок с новогодним настроением».

Кроме полученной порции новогоднего настроения, гости чебуречной смогут оценить обновленное меню и попробовать не только чебуреки с разнообразными начинками, но и салаты, супы, горячие блюда и десерты по рецептам разных стран.

Подробнее познакомиться с меню чебуречной и узнать необходимые подробности акции можно по телефону (391) 288-45-05 или в группе.