Абоненты красноярского «Ростелекома» проговорили 53 тыс. часов по тарифу «Безлимитная Россия»

Абоненты красноярского филиала «Ростелекома», которые пользуются телефонным тарифом «Безлимитная Россия», в этом году проговорили около 53 тыс. часов со всей страной.

На долю местной телефонной связи приходится почти 30 тыс. часов, внутризоновой — около 12 тыс. часов и 11 тыс. часов приходится на межгород. С начала действия тарифа на территории работы Красноярского филиала его обладателями являются уже более 5700 абонентов.

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Тарифный план «Безлимитная Россия» за 490 рублей, который запустили в апреле, в месяц включает звонки на любые стационарные телефоны страны без ограничений по количеству и продолжительности вызовов. Абонент может разговаривать по местной связи, внутри одного региона и межгороду 24 часа в сутки (1440 минут). Кроме того, в тариф включены до 200 минут звонков ежемесячно с домашних телефонов на номера российских мобильных операторов. Стоимость соединения сверх этого пакета составляет 1,3 руб./мин.

«Тариф „Безлимитная Россия“ хорош для тех, кто часто звонит своим родным или друзьям в разные регионы страны. Выгоден он и для неограниченных местных соединений. За фиксированную ежемесячную плату вы можете, не задумываясь, в любой момент сделать звонок в любую точку страны и любой продолжительности. Это существенно экономит ваши деньги по сравнению с другими способами связи и позволяет не считать минуты общения с близкими и друзьями. Высокое качество проводной связи тоже располагает к обстоятельным беседам», — прокомментировал директор красноярского филиала «Ростелеком» Владимир Кубарев.

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