Взносы красноярцев на капремонт будут повышать ежегодно

Сегодня правительство Красноярского края приняло решение повысить минимальный размер взноса на капремонт жилых домов на 4 % — с 6,6 до 6,9 рубля за метр.

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Напомним, в конце ноября на сессии Заксобрания края министр строительства и ЖКХ Николай Глушков сообщил, что нынешний тариф — 6,6 рубля за кв. метр — составляет лишь 50 % от потребности финансирования программы на 30 лет вперед. На прошлой неделе стало известно, что величину взноса на 2017 год планируется поднять до 6,9 рубля для домов без лифта и 7,2 рубля для домов с лифтом. Ряд депутатов и общественников, которые и вовсе выступают за отмену взносов на капремонт, выразили неодобрение такой инициативы. О несогласии народных избранников заявлял краевой парламентарий Александр Глисков.

Однако правительство осталось при своем мнении. Более того, решено, что взносы будут повышаться на 4% ежегодно в течение ближайших трех лет.

«Анализ показал, что ежегодное повышение минимального взноса на 4 % наиболее оптимально, — пояснил Newslab.ru пресс-секретарь министерства строительства и ЖКХ края Валерий Пуд. — Это ниже уровня инфляции, но позволяет реализовывать план капитального ремонта в крае. Поэтому было решено сохранить этот темп изменения размера минимального взноса — на 4 % ежегодно, то есть на 30 копеек каждый год».

Предусмотрено несколько тарифов в зависимости от категорий домов и из расположения. Минимальный тариф, рассчитанный для пятиэтажного дома в центральной части края, в 2017 году вырастет с 6,6 до 6,9 рубля за метр, в 2018 году — до 7,2 рубля , в 2019 году — до 7,5 рубля.