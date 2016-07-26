13 тысяч полицейских будут охранять празднующих Новый год красноярцев

Около 13 тысяч сотрудников органов внутренних дел будут обеспечивать порядок во время новогодних мероприятий в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

По данным полиции, с 31 декабря по 8 января в регионе запланировано проведение около 5 тысяч мероприятий с участием жителей. Все места проведения праздников уже обследованы полицией на предмет пожарно-технической безопасности и антитеррористической защищенности.

Краевые полицейские продолжают рейды по пресечению торговли контрафактным алкоголем, а также контроль за сохранностью хвойных деревьев от самовольных вырубок и соблюдением правил торговли елями. Кроме того, красноярские полицейские проверяют котельные, чтобы исключить ЧС, связанные с подачей тепла и электроэнергии в жилые дома и соцобъекты. Ведется также профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их родителями, и гражданами под административным надзором.

В пресс-службе ГУ МВД отмечают, что в течение всех новогодних каникул сотрудники дорожной полиции будут ориентированы на содействие всем участникам дорожного движения. Маршруты патрулирования ДПС приближены к ледовым городкам и другим праздничным площадкам. Определены маршруты подъезда автотранспорта к местам проведения мероприятий. В местах, где возможно возникновение заторов, увеличена плотность нарядов.

Госавтоинспекторы будут ловить и нетрезвых водителей. На дорогах намерены работать скрытые патрули по предотвращению нарушений ПДД, в том числе по перевозке детей-пассажиров. Особое внимание уделят транспорту, выезжающему за город.