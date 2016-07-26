В Красноярске сегодня: ёлка с фейерверком и лучшие колготки

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 28 декабря.

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в краевом центре будет наблюдаться переменная облачность, днем пройдет небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем составит от −3 до −5 °С. На автодорогах сохраняется гололедица.

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Губернатор Виктор Толоконский сегодня вручит государственные награды РФ 38 жителям Красноярского края — они получат звания заслуженных работников РФ в области медицины, промышленности, культуры, сельского хозяйства, медали «За спасение погибавших», знаки отличия и почетные грамоты.

28 декабря в Красноярске назовут победителей конкурса «Лучшее ТСЖ города в 2016 году».

Красноярский ЦСМ впервые представит рейтинг женских колготок, реализуемых в торговых сетях города. Рейтинговая оценка охватит многие бренды, представленные на рынке края.

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Сегодня состоится открытие главной городской ёлки на острове Татышев. Праздник начнётся уже в 16:00 с детской игровой программы и награждения молодежных, семейных и детских команд — участников фестиваля «Волшебный лед Сибири». В 17:30 стартует официальная церемония открытия елки, на которой выступит глава города Эдхам Акбулатов. Затем состоится праздничный фейерверк. Продолжится праздник концертом вокальных и танцевальных коллективов города.

Отметим, что гости открытия главной городской елки красноярцы смогут воспользоваться дополнительными автобусами.

В 19:00 в Большом концентном зале Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде представит праздничную программу «Щелкунчик» (6+) в рамках проекта «Сказки для детей и взрослых». Прозвучит музыка из одноименного балета Чайковского.

Одновременно в Органном зале концертом молодой московской органистки Марии Макаренко откроется ежегодный фестиваль «Рождество в Органном зале» (6+).

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На стадионе «Енисей» (Юности, 18) красноярские хоккеисты сегодня сыграют с командой «Байкал-Энергия» из Иркутска. Начало матча в 19:00.

28 декабря Фанпарк «Бобровый лог» приглашает на флешмоб Дедов Морозов и Снегурочек. С 20:00 для всех горнолыжников и сноубордистов в костюмах этих персонажей проход на подъемник будет свободным.