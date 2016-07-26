Баскетболисты «Енисея» крупно проиграли москвичам

Вчера в выездном матче мужская команда красноярского баскетбольного клуба «Енисей» уступила московскому ЦСКА со счетом 85:63.
«„Енисей“ сражался практически на равных с чемпионом всю первую половину, уступая к большому перерыву всего четыре очка, — рассказали в пресс-службе Единой лиги ВТБ. — Однако затем ЦСКА заметно прибавил в защите, позволив гостям набрать лишь 11 очков за четверть, а вернувшийся в строй Нандо Де Коло придал ускорение армейской атаке. В итоге, оторвавшись на 17 очков, в финальной 10-минутке красно-синие не дали усомниться в своей победе».
«Мы не смогли выставить на матч оптимальный состав — поэтому мы не смогли сыграть лучше, нам просто не хватило ресурсов. Кроме того, довольно сложно выиграть, когда ты исполняешь шесть штрафных против 35 у соперников. Думаю, в целом, мы были не так плохи сегодня», — подвел итоги игры главный тренер «Енисея» Олег Окулов.