Баскетболисты «Енисея» крупно проиграли москвичам

Вчера в выездном матче мужская команда красноярского баскетбольного клуба «Енисей» уступила московскому ЦСКА со счетом 85:63.

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«„Енисей“ сражался практически на равных с чемпионом всю первую половину, уступая к большому перерыву всего четыре очка, — рассказали в пресс-службе Единой лиги ВТБ. — Однако затем ЦСКА заметно прибавил в защите, позволив гостям набрать лишь 11 очков за четверть, а вернувшийся в строй Нандо Де Коло придал ускорение армейской атаке. В итоге, оторвавшись на 17 очков, в финальной 10-минутке красно-синие не дали усомниться в своей победе».