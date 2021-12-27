Йод, зеленку и валокордин могут начать продавать по рецептам

Йод, зеленку и валокордин в российских аптеках могут начать отпускать только по рецепту, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера России Александра Хлопонина. Предполагается, что такие меры могут ввести со второго квартала 2017 года.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, — сообщил Хлопонин. — Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту».

Он добавил, что дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов также йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты, продолжается.

«Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения — однозначно», — заключил вице-премьер.

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Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова также сообщала, что вопрос рецептурной продажи валокордина обсуждается, хотя он и не бесспорен: «Поскольку пожилые люди, являющиеся основными потребителями, валокордина, корвалола, боярышника и других, естественно, привыкли к тому, что эти препараты под рукой, это препараты каждого дня», — цитирует агентство главу министерства.

Напомним, в декабре в Иркутской области спиртосодержащими жидкостями — косметическим средством «Боярышник» — отравилось более 120 человек. Более чем 70 помочь не удалось — от отравления они скончались.