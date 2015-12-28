Красноярцев удивили сократившиеся пробки

Жители Красноярска удивились отсутствию пробок на дорогах в утренний час пик. Сегодня, 28 декабря, горожане отметили, что утром дороги были на удивление свободными, поэтому им удалось достаточно быстро добраться до работы, учебы или в другие места.

Отметим, последние две недели в связи с предпраздничным ажиотажем дорожная обстановка в городе была очень сложной. После утренних заторов новые пробки начинались образовываться уже в обед, а к вечеру ситуация обострялась. В дорожной полиции это связывали с погодными условиями и большим скоплением автомобилей — жители города и гости стремились успеть сделать покупки и дела до конца года.

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Вчера, 27 декабря, пробки в городе сохранялись. А сегодня утром на основных магистралях было на удивление пусто. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальный уровень заторов достигал лишь 4-5 баллов, что на 1-2 балла ниже обычного.

В полиции не решились предположить, с чем это может быть связано. Не исключено, что многие горожане уже ушли в отпуска, а иногородние студенты разъехались по домам. При этом водители отметили, что сегодня утром некоторые затруднения в движении все же были — возле крупных торговых центров в Советском районе города.