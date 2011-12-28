Красноярцам предложили фотографировать строителей без касок

Роструд сообщил о запуске мобильного приложения для фотофиксации нарушений на стройках.

Заместитель руководителя Роструда Михаил Иванков констатировал, что строительство остается среди сфер с наибольшим числом погибших на производстве. С помощью бесплатного приложения «Я—инспектор» гражданин, заметивший нарушение охраны труда на строительной площадке, угрожающее жизни и здоровью работников, может зафиксировать его и сообщить о нем в трудинспекцию. Приложение доступно для скачивания на Google Play и в App Store.

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В числе нарушений, которые могут заметить и непрофессионалы, — отсутствие у строителей касок, работа на высоте без защитных ограждений и страховки, отсутствие ограждений строительных площадок.

Сообщение гражданина будет направлено на рассмотрение в территориальный орган Роструда в регионе. При наличии оснований будет инициирована проверка и приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.