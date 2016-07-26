Глава красноярского центра дополнительного образования стал директором года

Руководитель Центра дополнительного образования «Интеллектуал+» Евгений Зимин стал директором года России, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

На V Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России» подвели итоги конкурса «100 лучших учреждений дополнительного образования». В число лучших вошел красноярский центр дополнительного образования под руководством Евгения Зимина.

«Конкурс „100 лучших учреждений дополнительного образования России“ — одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Опираясь на независимые оценки, эксперты определяют результаты образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений. Золотой медали удостаиваются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких результатов и успехов в образовании. Второй год подряд в число победителей входит Центр дополнительного образования „Интеллектуал+“, а директору учреждения, Зимину Евгению Юрьевичу, вручён почётный знак „Директор года“», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

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Добавим, красноярские учреждения, их руководители и педагоги ежегодно представляют города на конкурсах разных уровней.

Так, в текущем году на всероссийском конкурсе «Директор школы» победу одержала руководитель школы № 151 Татьяна Дебёлова, учитель биологии красноярской гимназии № 1 «Универс» Владислав Галимов стал лауреатом конкурса «Учитель года России» и вошёл в число пятнадцати лучших педагогов страны. Также красноярские учреждения попали в престижные рейтинги топ-500 лучших школ России и топ-200 по качеству подготовки выпускников к поступлению в вузы.