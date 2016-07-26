В красноярском Студенческом хотят построить еще одну многоэтажку

Администрация Красноярска после решения суда выдала разрешение на строительство многоэтажного дома в районе Березовой рощи, рядом со стадионом «Динамо».

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Как следует из материалов Арбитражного суда края, летом ООО «Грин-Парк» обратилось в департамента градостроительства Красноярска за разрешением на строительство «многоэтажного секционного жилого дома с инженерным обеспечением со встроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанцией и канализационной насосной станицей» по улице Ленинградской, 5. Однако в мэрии застройщику было отказано в выдаче разрешения. Тогда «Грин-Парк» подал иск в суд.

На прошлой неделе Арбитражный суд удовлетворил иск компании, обязав департамент градостроительства Красноярска в течение 10 дней с даты вступления решения в законную силу рассмотреть по существу заявление ООО «Грин-Парк». Также в пользу компании с департамента взыскали 3 тысячи рублей в счет уплаты госпошлины. В документах суда сказано, что решение может быть обжаловано в течение месяца.

Но, как пояснили в пресс-службе департамента градостроительства, по данному вопросу было принято положительное решение — мэрия выдала разрешение на строительство многоэтажного дома по ул. Ленинградской, 5, компании «Грин-Парк». На какой период выдано разрешение и какой этажности будет дом, в департаменте не уточнили.