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Красноярских заключенных в Новый год побалуют «домашними» блюдами
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Красноярских заключенных в Новый год побалуют «домашними» блюдами

28 декабря 17:18
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В красноярских пенитенциарных учреждениях готовятся к празднованию Нового года.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН по краю, в праздничный вечер осужденных ждет особый ужин. Меню постарались максимально приблизить к домашнему: в некоторых учреждениях будут подавать пельмени, в других — плов с мясом, в третьих — котлеты под сыром. Заключенные получат выпечку, а воспитанники Канской детской колонии — еще и фрукты.

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«Для поддержания хорошего настроения Деды Морозы из числа осужденных пройдут по отрядам и поздравят всех с праздником», — добавили в ГУФСИН. Для заключенных проведут праздничные вечера и концерты, на которых выступят творческие коллективы из Красноярска. Запланированы спортивные мероприятия, просмотр художественных фильмов и праздничных телепрограмм, различные конкурсы и викторины.

Представители общественных организаций и религиозных конфессий побывают в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, где содержатся несовершеннолетние и женщины с детьми, поздравят их с праздником и вручат подарки.

В новогоднюю ночь по кабельному телевидению осужденных поздравит начальник ГУФСИН, полковник внутренней службы Николай Васильев. Начальники колоний озвучат приказы о поощрениях и подведут итоги традиционных конкурсов на «Лучшую поздравительную открытку», «Лучшую снежную фигуру» и «Лучшую новогоднюю игрушку».

Васильев Николай Леонидович
Васильев Николай Леонидович
Начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю

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