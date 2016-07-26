В Красноярске сегодня: «хромая курица» и экологичный ледовый городок

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске 29 декабря.

По данным Среднесибирского УГМС, сегодня в краевом центре будет наблюдаться переменная облачность, днем пройдет небольшой снег. Западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем составит от −2 до −4 °С. На автодорогах сохраняется гололедица.

Красноярские метеорологи и спасатели озвучат свой традиционный прогноз на предстоящий месяц. О погоде в январе расскажет ведущий синоптик Красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова, а об опасностях — замначальника главного управления МЧС России по краю Валерий Терешков.

Материалы по теме Красноярскую усадьбу Сурикова украсили гигантскими вязаными снежинками

В 15:00 в музее-усадьбе Василия Сурикова откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Сибирский валенок и кружево. Русский стиль».

В 16:30 начнется праздник по случаю открытия ёлки в парке 400-летия Красноярска. Все желающие смогут сыграть в туркменскую игру «Хромая курица», попробовать свои силы в осетинской забаве «Метание с плеча», посоревноваться в перетягивании каната и боях подушками. В 17:00 начнутся спортивные забавы под названием «Снежный микс».

В 18:00 у ДК 1 Мая (ул. Юности, 16) состоится открытие ёлки Ленинского района. Ледовый городок здесь будет посвящен Году экологии и 75-летию района. Организаторы приготовили для горожан концертную программу. В 18:15 начнется фейерверк.

На стадионе «Енисей» (Юности, 18) красноярские хоккеисты сегодня сыграют второй матч с командой «Байкал-Энергия» из Иркутска. Начало матча в 19:00.

В 19:00 в Органном зале молодая московская органистка Мария Макаренко представит праздничную концертную программу под названием «Рождественские подарки» (6+).