В музее-усадьбе Сурикова красноярцев обучат квиллингу и изготовлению кукол

В Музее-усадьбе Василия Сурикова в Красноярске стартовали новогодние мероприятия. Напомним, на выходных музей «укутался» в кружевной декор, выполненный Анастасией Безвершук, который создает праздничную атмосферу.

29 декабря в 15:00 в музее откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Сибирский валенок и кружево. Русский стиль».

3 января в 14:00 в усадьбе пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки в технике квиллинг, предполагающей создание плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 4 января в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению куколки-ангела в технике традиционной тряпичной куклы.

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Музыкальная гостиная «Все, что было» представит 4 января в 17:00 городские романсы, любимые песни из репертуара Клавдии Шульженко, Леонида Утесова в исполнении заслуженной артистки РФ, актрисы театра им. А. С. Пушкина Натальи Горячевой.

Концерт гитарной музыки «Звучат гитары той чарующие звуки» — традиционный проект Зимнего Суриковского фестиваля искусств — состоится 6 января в 17:00. Музыку исполнят молодые музыканты Красноярска. Вход на концерт свободный.

Более подробную информацию о новогодних мероприятиях усадьбы можно узнать на сайте музея и по телефону (391) 211-24-78.