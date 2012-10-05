В Красноярске вновь вспомнили про речной трамвай и канатки

Красноярские общественники напомнили властям об идеях развития в столице края речного транспорта и фуникулеров. Эти предложения вошли в резолюцию круглого стола, посвященного проблемам общественного транспорта, который проходил в Красноярске 8 декабря.

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Резолюцию, в которой содержатся рекомендации комиссии по градостроительной политике и транспорту Общественной палаты города, ранее опубликовал на своей странице в соцсети председатель этой комиссии, архитектор Антон Шаталов. Она направлена губернатору Красноярского края и мэру Красноярска.

В документе, среди прочего, говорится о необходимости развивать альтернативные виды передвижения в Красноярске.

Так, в качестве альтернативного предлагается речной транспорт, который, считают участники круглого стола, может обеспечить сезонное снижение нагрузки на дороги. Специалисты предлагают рассмотреть участие в запуске речных трамваев частных перевозчиков и инвесторов.

Также речь идет и о развитии канатных дорог:

«В условиях активного рельефа Красноярска могут эффективно работать подвесные канатные дороги и фуникулеры (Афонтова гора, Караульная гора). Затраты на развитие инфраструктуры данных видов транспорта вполне сопоставимы со строительством дорог. Развитие данных видов общественного транспорта возможно в рамках концессии».

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Напомним, тема запуска речных трамваев в Красноярске не нова. Еще бывший мэр Петр Пимашков заинтересовался этим предложением, озвученным представителем маршрутчиков в 2011 году. А в 2014-м вопрос обсуждали в Заксобрании — на тот момент председатель профильного комитета Анатолий Матюшенко отметил, что запуск водного сообщения между берегами, на его взгляд, уменьшит нагрузку на Коммунальный мост. Но другие парламентарии сошлись во мнении, что эффективность речного транспорта крайне мала.

Также в Красноярске не единожды обсуждалась идея строительства канатной дороги — например, между берегами Енисея.