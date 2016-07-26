«Норникель» будет выпускать продукцию на основе купленного у «Ростех» сырья

«Норникель» приобрел у госкорпорации «Ростех» медесодержащее сырье, в состав которого входят цветные и драгоценные металлы, прогнозным объемом 1,5 млн тонн. Сделка оценивается в 67,5 млрд рублей. Оплачивать сырье «Норникель» будет примерно равными траншами в течение четырех лет — по мере переработки и реализации продукции.

В этом году по распоряжению правительства России медесодержащее сырье, которое с 1980-х голов хранилось в Норильске, передано в «Ростех». «Норникель» планирует переработать сырье на собственных производственных мощностях и в виде готовой продукции реализовать через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет.

Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017-2018 гг.

В 2017 году «Норникель» запустит Быстринский ГОК, что также существенно увеличит объемы производства компанией меди. Из 2 млрд долларов капитальных затрат следующего года инвестиции в Быстринский проект составят 450 млн долларов.