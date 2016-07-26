«Норникель» выделит около 92 млн рублей на благотворительные проекты

«Норникель» по итогам благотворительной программы «Мир новых возможностей» выделит 91,7 млн рублей на реализацию 95 общественно-полезных проектов, которые разработали жители Норильска, Таймыра, Мурманска, Мончегорска и Печенгского районов.

Гранты получат авторы проектов по проведению Фестиваля северной ягоды и открытию «Музея бродячих романтиков» в Норильске, по созданию велопарка возле Мончегорска, организации ремесленных мастерских в поселках Никель и Хатанга. Также дополнительные средства будут выделены на проекты, которые победили в предыдущем конкурсе, и теперь нуждаются в дальнейшем развитии. Участники «Школы краеведа» продолжат работать над восстановлением истории Норильского промышленного района, а художники из Норильска и других городов России смогут доработать идеи по развитию городского пространства в арт-резиденции PolArt.

Как рассказал начальник управления благотворительных программ «Норникеля» Игорь Сухотин, в этом году в программе «Мир новых возможностей» стало больше участников, проекты стали более проработанными, появилось много интересных идей для улучшения качества жизни в регионах присутствия компании.

«Отдельно хотелось бы отметить, что в этом году среди победителей есть проекты, поддержанные нами в прошлых конкурсах. Это говорит о том, что инициативы востребованы и получают развитие»«, — сообщил Сухотин.

В ноябре «Норникель» стал победителем проекта «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинации «Лучшая программа, направленная на продвижение идей благотворительности в обществе», представив на конкурс программу «Мир новых возможностей».