Перед Новым годом сибиряки скупают украшения, косметику и интим-товары

Аналитики «Яндекс.Кассы» выяснили, что жители Сибири, включая Красноярский край, будут дарить друг другу на Новый год и где отметят праздник. Для исследования специалисты изучили платежи пользователей через специальное платежное приложение, с помощью которого оплату принимают более 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.

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В итоге специалисты пришли к выводу, что в этом году многие жители Сибири отказались от путешествий и предпочли провести праздничные каникулы дома. Так, в этом декабре по сравнению с прошлым число покупок авиабилетов снизилось почти на 40 %. Зато сибиряки активно обновляют гардероб и покупают подарки к Новому году — в декабре они потратили в интернет-магазинах одежды и аксессуаров почти на 40 % больше, чем в прошлом месяце.

В преддверии праздника повысился спрос покупателей на ювелирные изделия и бижутерию.

В этом месяце расходы сибиряков на них увеличились в 2,5 раза по сравнению с ноябрем. В среднем за раз они тратят на украшения 6200 рублей. Для сравнения, в целом по стране средний чек в этой категории составляет 2855 рублей.

Перед праздником также вырос интерес покупателей к косметике и парфюмерии — в декабре сибиряки оплатили на 43% больше таких покупок, чем месяцем ранее. Средний платеж — 2630 рублей, в целом по России средний чек за товары для красоты примерно в полтора раза выше — 4100 рублей.

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