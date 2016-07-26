Перед Новым годом сибиряки скупают украшения, косметику и интим-товары

Аналитики «Яндекс.Кассы» выяснили, что жители Сибири, включая Красноярский край, будут дарить друг другу на Новый год и где отметят праздник. Для исследования специалисты изучили платежи пользователей через специальное платежное приложение, с помощью которого оплату принимают более 75 тысяч интернет-магазинов и онлайн-сервисов в России и за рубежом.
В итоге специалисты пришли к выводу, что в этом году многие жители Сибири отказались от путешествий и предпочли провести праздничные каникулы дома. Так, в этом декабре по сравнению с прошлым число покупок авиабилетов снизилось почти на 40 %. Зато сибиряки активно обновляют гардероб и покупают подарки к Новому году — в декабре они потратили в интернет-магазинах одежды и аксессуаров почти на 40 % больше, чем в прошлом месяце.
В преддверии праздника повысился спрос покупателей на ювелирные изделия и бижутерию.
В этом месяце расходы сибиряков на них увеличились в 2,5 раза по сравнению с ноябрем. В среднем за раз они тратят на украшения 6200 рублей. Для сравнения, в целом по стране средний чек в этой категории составляет 2855 рублей.
Перед праздником также вырос интерес покупателей к косметике и парфюмерии — в декабре сибиряки оплатили на 43% больше таких покупок, чем месяцем ранее. Средний платеж — 2630 рублей, в целом по России средний чек за товары для красоты примерно в полтора раза выше — 4100 рублей.
Также аналитики рассказали о необычных подарках, которые многие жители Сибири готовят к Новому году.
«Так, в этом месяце число заказов в интернет-магазинах интимных товаров увеличилось втрое по сравнению с ноябрем. Средний чек — 5400 рублей. Повышенный спрос на такие товары наблюдается не только в Сибири — в целом по стране число покупок в этой категории выросло на треть. А вот бытовая техника в этом году не пользуется особой популярностью у сибиряков — в предпраздничные дни их траты на такие товары сократились почти на треть», — пояснили в компании.