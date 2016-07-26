В Красноярске все-таки появится главный художник

Губернатор Виктор Толоконский будет настаивать на том, чтобы в Красноярске в ближайшее время все-таки появился главный художник. Об этом он сообщил сегодня на встрече с журналистами.

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Напомним, летом 2015 года глава края резко раскритиковал внешний вид общественных пространств Красноярска и предложил ввести должность главного художника города, который бы мог оформить их в едином стиле. В администрации Красноярска заверяли, что планируют ввести такую должность, однако до сих пор она так и не появилась.

Сегодня губернатор, отвечая на вопрос Newslab.ru, рассказал, что художник городу по-прежнему нужен и скоро он может появиться.

«Миллионный город без главного художника не должен развиваться. У меня в Новосибирске не только в городе, но и в каждом районе города был главный художник. Поверьте, я очень часто об этом говорю с главой города. Вероятнее всего, 9 января в моем обращении к коллегам этому аспекту развития будет уделено очень серьезное место и внимание», — заверил Виктор Толоконский.

По мнению главы региона, внешний облик Красноярска во многих аспектах все еще оставляет желать лучшего — это касается, например, «жутких микрорынков, которые, конечно, не для Красноярска».

«Нам нужны другие фасады, особая инфраструктура больших пространств. Я вчера ездил на открытие елки на Татышев. Хороший городок и елка, но пока туда подъедешь по темноте, часть детей вернутся», — добавил губернатор.

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Краевой бюджет в следующем году выделит столице региона как минимум 260 млн рублей на проекты благоустройства. В частности, средства пойдут на оформление набережной и уличное освещение. Перечень объектов, по словам губернатора, будет утвержден в начале года. «Если бюджет будем перевыполнять, еще 500 млн добавим», — пообещал Толоконский.

Кроме того, губернатор заявил, что к задачам благоустройства будут привлекать бизнес.