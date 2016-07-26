Всем красноярским обманутым дольщикам пообещали краевую поддержку

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заверил, что власти помогут всем обманутым дольщикам рано или поздно получить свое жилье.

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При этом глава края признал, что является противником долевого строительства как такового. Отвечая на вопрос журналистов о принимаемых властями мерах по решению проблем в этой сфере, Толоконский заявил: «Это не в полной мере поддается регулированию, поскольку законодатель разрешает долевое строительство. Мы не можем запретить гражданам заключать договоры долевого участия, хотя я считаю это ошибочным».

Он выразил недоумение тем, что граждане вкладывают свои деньги в сомнительные объекты, которые еще не начали строиться, тогда как на рынке много готового жилья.

«Уже прошло больше 10 лет, как существует феномен обманутых дольщиков. Казалось бы, это всех должно научить или хотя бы насторожить, но тем не менее во всех городах России, где идет массовое строительство, обманутые дольщики появляются. Красноярский край, несмотря на все сложности, всем дольщикам помогает. Мы ни одного дольщика не бросили, все свое жилье получат. Мы реанимируем все дома и объекты, которые строятся», — подчеркнул губернатор.

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«Примером вопиющей безответственности» губернатор назвал ситуацию с микрорайоном «Златоулочка», которая уже стала предметом уголовного разбирательства.

«Мы стали вмешиваться в этот процесс, когда там еще ничего не было построено. При этом сами застройщики спровоцировали нас агрессивной рекламой... Я говорю: покажите мне, где это чудо. Мне показывают чистое поле, где нет ни дорог, ни электроснабжения, ни тепла, ни канализации — ничего. Мы наталкивались на очень серьезное сопротивление инвесторов. Но думаю, и там мы найдем способы реанимации, найдем техническое решение, как все-таки там коммунальную инфраструктуру создать, чтобы можно было там действительно строить», — пообещал глава края.