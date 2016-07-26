На красноярском Октябрьском мосту опрокинулся грузовик с углем

Полицейские регулируют движение на красноярском Октябрьском мосту, где опрокинулся грузовик с углем. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел при движении в направлении правого берега.

На фото из соцсетей видно, что небольшой грузовик упал на правый бок в среднем ряду и из него выпал уголь, который рассыпался посреди проезжей части.

Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, водитель грузовика является единственным участником ДТП — он сам допустил опрокидывание транспортного средства. В настоящее время на месте работают сотрудники ДПС, которые регулируют движение во избежание образования пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», небольшой затор из-за ДТП все же есть, в целом уровень пробок в Красноярске на 6 часов вечера оценивается в 7 баллов.