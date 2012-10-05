В Красноярске реконструировали первое заграничное путешествие Василия Сурикова

В красноярском музее художника Бориса Ряузова открылась выставка «Страсти по Василию», которая воссоздает контекст первого заграничного путешествия художника Василия Сурикова в 1883-1884 годах. Выставка состоит из фрагментов писем Сурикова из этого путешествия, где он рассуждает об уведенных произведениях искусства.

На выставке можно познакомиться с впечатлениями художника от признанных шедевров мирового искусства и произведений современных ему художников, представленных на выставках в музеях Германии, Франции, Италии и Австрии. В течение восьми месяцев Василий Суриков изучал и анализировал работы мастеров эпохи Возрождения, писал акварельные этюды на пленэрах, осваивал живописные приемы.

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В Европе он изучал исторический опыт предшественников и современные тенденции искусства, готовясь создать первую в России многофигурную живописную композицию в условиях открытого воздуха и естественного освещения. По возвращении в Россию Суриков приступил к работе над картиной «Боярыня Морозова», которая считается одним из самым значительных произведений художника. Ее репродукция также представлена на выставке.

Отметим, выставка приурочена к проведению Зимнего Суриковского фестиваля искусств и будет работать в Музее художника Бориса Ряузова (ул. Ленина, 127) до 22 января.