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Красноярские художники показали итоги своей работы
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Красноярские художники показали итоги своей работы

29 декабря 11:20
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В Красноярске открылась отчетная выставка Красноярской региональной организации «Союза художников России». Выставка «Художники земли красноярской» представляет около 190 произведений красноярских художников в различных жанрах.

Председатель красноярского подразделения «Союза художников России» Сергей Ануфриев сказал: «Мы отобрали самые красивые, достойные и интересные работы, выставка получилась настоящим праздником. Мы могли бы показать больше работ — нам с каждым годом все теснее в этих залах».

Выставка «Художники земли красноярской»
Выставка «Художники земли красноярской»
Выставка «Художники земли красноярской»
Выставка «Художники земли красноярской»
Выставка «Художники земли красноярской»
Выставка «Художники земли красноярской»
Гинтер С.М. «Мастадонт»
Золотухин И.А. «Такмак»
Краснова Е.А. «Борода»

Экспозиция состоит из двух разделов: в одном зале представлены живописные работы красноярских художников, во втором — графика и декоративно-прикладное искусство. На выставке можно увидеть работы уже известных художников — Валериана Сергина, Александра Клюева, Константина Войнова, Елены Красновой и других, а также работы молодых художников, частично уже представленные на выставке «Молодая Сибирь».

Отчетная выставка традиционно ежегодно открывает зимний Суриковский фестиваль искусств, который будет проходить в городе до 24 января.

Выставка будет работать в Доме художника (пр. Мира, 56) до 28 января (ежедневно с 10:00 до 18:00). Справки по телефону (391) 227-14-38.

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