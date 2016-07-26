Красноярские художники показали итоги своей работы

В Красноярске открылась отчетная выставка Красноярской региональной организации «Союза художников России». Выставка «Художники земли красноярской» представляет около 190 произведений красноярских художников в различных жанрах.

Председатель красноярского подразделения «Союза художников России» Сергей Ануфриев сказал: «Мы отобрали самые красивые, достойные и интересные работы, выставка получилась настоящим праздником. Мы могли бы показать больше работ — нам с каждым годом все теснее в этих залах».

Экспозиция состоит из двух разделов: в одном зале представлены живописные работы красноярских художников, во втором — графика и декоративно-прикладное искусство. На выставке можно увидеть работы уже известных художников — Валериана Сергина, Александра Клюева, Константина Войнова, Елены Красновой и других, а также работы молодых художников, частично уже представленные на выставке «Молодая Сибирь».

Отчетная выставка традиционно ежегодно открывает зимний Суриковский фестиваль искусств, который будет проходить в городе до 24 января.

Выставка будет работать в Доме художника (пр. Мира, 56) до 28 января (ежедневно с 10:00 до 18:00). Справки по телефону (391) 227-14-38.