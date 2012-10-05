Красноярцев ждет теплое и снежное начало года

В первом месяце нового года температура воздуха в Красноярске будет в пределах нормы, сильных морозов не ожидается.

Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила на пресс-конференции ведущий синоптик отдела метеопрогнозов красноярского Гидрометцентра Оксана Сальникова.

«С 30 декабря по 6 января температура воздуха днем составит от −2 до −10 градусов, ночью от 8 до 18 градусов мороза. Возможно повышение температуры до 0 градусов. С 1 по 3 января выпадет наибольшее количество осадков. Конец декабря и начало января будут ветреные: ожидаются порывы до 15-18 м/с. Возможен небольшой снег», — рассказала она.

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«Сильных морозов в январе не ждем. Но по традиции могут быть небольшие понижения температуры к крещенским праздникам», — добавила Оксана Сальникова.

Синоптик отметила, что в последние годы осень в Красноярске оказывается значительно холоднее, чем зимы. Например, в уходящем году октябрь и ноябрь удивили красноярцев по-сибирски низкими температурами.