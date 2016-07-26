Красноярским школьникам могут продлить каникулы

В школах Красноярска завершается первое полугодие и начинаются каникулы, которые продлятся в течение 13-14 дней. В этот период для учеников школы приготовили различные массовые мероприятия, среди которых походы в кино, театр и спортивные мероприятия.

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Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города, в дни зимних каникул школы максимально будут привлекать детей к культурно-массовым событиям. В каждом учреждении запланированы образовательные и оздоровительные мероприятия. В школах будут работать спортивные секции, организуют походы в развлекательные комплексы, на каток, в театр и кино. В среднем в каждой школе проведут по 7-10 разнообразных мероприятий.

В пресс-службе управления отмечают, что в каждой школе дата начала и продолжительность каникул устанавливаются самостоятельно. Однако это не значит, что каникулы будут сокращены — «сэкономленные» дни будут присоединены, например, к весенним каникулам, и тогда дети будут отдыхать не 8 традиционных дней, а 10-11.

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Отметим, каникулы также могут быть продлены и из-за погодных условий. Ученики начальных классов могут не приходить в школу, если температура опустится ниже 32 градусов, для среднего и старшего звеньев допустимо не приходить на уроки при температуре ниже 35 градусов. Если родители сочтут нужным привести ребенка в школу даже в морозы, то ученика примут и организуют для него занятия.

Суммарная продолжительность осенних, зимних и весенних каникул для учеников с 2 по 11 классы составляет 30 дней. Первоклассники же отдыхают на 7 дней дольше: у них есть дополнительный отдых в феврале.