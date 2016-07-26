В Красноярском крае появилась технология HD-Voice в сети 2G

Жители Красноярского края смогут пользоваться функцией высококачественной передачи речи HD Voice даже в сети 2G.

«МегаФон» активировал для абонентов обновленную технологию HD Voice+, повышающую качество передачи речи в сети GSM. HD Voice обеспечивает владельцам современных смартфонов высококачественную передачу голоса во время телефонных звонков. Специализированный кодек AMR Wide Band способен передавать в 2,5 раза больше слышимых человеческим ухом частот, что делает речь собеседника более узнаваемой, четкой и насыщенной.

Эта технология доступна абонентам «МегаФона» с 2012 года, однако из-за технических ограничений смартфонов ранее функция HD Voice могла работать только в сети 3G, и отключалась, если абонент по какой-то причине переходил на обслуживание в сеть GSM — например, спускался в подвальное помещение или выезжал далеко за пределы населенного пункта. Устранить этот недостаток позволило решение HD Voice+, активирующее высококачественный кодек AMR-WB даже в том случае, если клиент оператора обслуживается сетью 2G.

«Четкость и разборчивость речи — одна из важнейших составляющих качества связи, поэтому мы продолжаем внедрять новые технологии в сфере голосовых услуг. Теперь наши абоненты смогут ощущать „эффект присутствия“ своего собеседника в любой точке края, где есть связь „МегаФона“, в том числе на автомобильных трассах и дачных поселках. Пользователей современных смартфонов в крае становится все больше, только за прошлый год объем голосовых звонков в HD Voice в нашей сети увеличился более чем в 2 раза, и мы уверены, что эта услуга будет очень востребована», — отметил директор Красноярского регионального отделения «МегаФона» Виталий Молотков.

Технологию HD Voice+ поддерживает ряд моделей смартфонов, выпущенных в конце 2015 — начале 2016 годов, такие как Samsung, LG, Sony, Huawei, Alcatel и HTC. Оценить возможности звука высокой четкости при звонках по телефону можно будет в том случае, если телефонные аппараты обоих абонентов поддерживают кодек AMR-WB (HD Voice).