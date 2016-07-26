КАМАЗ оставил без воды и тепла 35 богучанских домов

В Богучанах КАМАЗ оставил без воды и тепла 35 домов, сообщили 2 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Авария, после которой часть поселка осталась без горячей воды произошла вчера, 1 февраля, около 22:00. Ее подробности пока неизвестны, в ГИБДД пообещали рассказать об этом позже. Однако ДТП спровоцировало коммунальную аварию — были повреждены сети, подающие воду в жилые дома, из-за чего без горячего водоснабжения остались 35 одно- и двухквартирных домов, а холодной воды лишился один дом.

Чтобы облегчить работу аварийно-восстановительным бригадам, из системы слили воду, а затем, около 23:15, начали восстановительные сварочные работы. К 2 часам ночи в дома снова вернулось тепло и вода. Для ликвидации аварии привлекалось 9 единиц техники и 31 человек.