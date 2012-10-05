В Красноярске найдут деньги на «отмененные» программы поддержки семей

Программы по поддержке молодых семей при покупке жилья и выплаты многодетным семьям в Красноярске будут продолжены, сообщил сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Напомним, жители города пожаловались, что с начала года в результате перераспределения бюджетных средств многодетные семьи остались без выплат по 1,5 тыс. рублей в год, а также была приостановлена программа «Молодой семье — доступное жилье».
«Такая программа существует в городе, она продолжает существовать и сейчас. Сейчас нам необходимо определиться по источнику финансирования, и этот источник будет найден. Это будут деньги, которые сложатся в результате экономии по муниципальным контрактам. В марте мы внесём на рассмотрение депутатов городского Совета поправку, которая предусмотрит выделение средств на финансирование данной программы. Убеждён, что депутаты городского Совета поддержат нас. Потому что за каждым привлечённым в бюджет города рублем стоит качество жизни красноярцев», — сообщил мэр.
В пресс-службе городской администрации также отметили, что и многодетные семьи Красноярска продолжат получать социальные выплаты. По словам Эдхама Акбулатова, адресная материальная помощь будет соответствовать схеме, которая была в 2016 году.
«Объём средств, заложенных в бюджете города на льготные выплаты многодетным семьям, равен объему прошлого года. Деньги есть, — подчеркнул глава города. — Учитывая практику оказания адресной материальной помощи, совместно с депутатами будет рассмотрена возможность вернуться к схеме выплат, которая существовала в 2016 году. В непростых экономических условиях не стоит менять привычные форматы мер социальной поддержки населения».
Кроме того, мэр также прокомментировал ситуацию вокруг городских комбинатов школьного питания. Акбулатов сообщил, что подписал распоряжение об их реорганизации. Отметим, что в краевом центре в этой сфере работают три учреждения, два из которых городские, — это комбинаты № 13 и 38.
«Есть достаточно серьёзный набор претензий к работе школьных муниципальных комбинатов питания. Претензии справедливые, поэтому сегодня я подписал распоряжение о реорганизации двух муниципальных комбинатов питания. Эта реорганизация будет проведена путём объединения. Но это не будет механический процесс. Будут учтены те претензии, замечания, которые предъявляются сегодня к муниципальным комбинатам. Новое предприятие должно обеспечить организацию качественно нового школьного питания. В течение ближайшего времени это предприятие будет зарегистрировано и приступит к работе. Руководитель будущего предприятия будет избран на конкурсной основе. Новое предприятие требует новых подходов, и я рассчитываю, что нам удастся привлечь к работе квалифицированных специалистов», — рассказал Эдхам Акбулатов.