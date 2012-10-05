В Красноярске найдут деньги на «отмененные» программы поддержки семей

Программы по поддержке молодых семей при покупке жилья и выплаты многодетным семьям в Красноярске будут продолжены, сообщил сегодня глава Красноярска Эдхам Акбулатов. Напомним, жители города пожаловались, что с начала года в результате перераспределения бюджетных средств многодетные семьи остались без выплат по 1,5 тыс. рублей в год, а также была приостановлена программа «Молодой семье — доступное жилье».



«Такая программа существует в городе, она продолжает существовать и сейчас. Сейчас нам необходимо определиться по источнику финансирования, и этот источник будет найден. Это будут деньги, которые сложатся в результате экономии по муниципальным контрактам. В марте мы внесём на рассмотрение депутатов городского Совета поправку, которая предусмотрит выделение средств на финансирование данной программы. Убеждён, что депутаты городского Совета поддержат нас. Потому что за каждым привлечённым в бюджет города рублем стоит качество жизни красноярцев», — сообщил мэр.

В пресс-службе городской администрации также отметили, что и многодетные семьи Красноярска продолжат получать социальные выплаты. По словам Эдхама Акбулатова, адресная материальная помощь будет соответствовать схеме, которая была в 2016 году.

«Объём средств, заложенных в бюджете города на льготные выплаты многодетным семьям, равен объему прошлого года. Деньги есть, — подчеркнул глава города. — Учитывая практику оказания адресной материальной помощи, совместно с депутатами будет рассмотрена возможность вернуться к схеме выплат, которая существовала в 2016 году. В непростых экономических условиях не стоит менять привычные форматы мер социальной поддержки населения».

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Кроме того, мэр также прокомментировал ситуацию вокруг городских комбинатов школьного питания. Акбулатов сообщил, что подписал распоряжение об их реорганизации. Отметим, что в краевом центре в этой сфере работают три учреждения, два из которых городские, — это комбинаты № 13 и 38.

«Есть достаточно серьёзный набор претензий к работе школьных муниципальных комбинатов питания. Претензии справедливые, поэтому сегодня я подписал распоряжение о реорганизации двух муниципальных комбинатов питания. Эта реорганизация будет проведена путём объединения. Но это не будет механический процесс. Будут учтены те претензии, замечания, которые предъявляются сегодня к муниципальным комбинатам. Новое предприятие должно обеспечить организацию качественно нового школьного питания. В течение ближайшего времени это предприятие будет зарегистрировано и приступит к работе. Руководитель будущего предприятия будет избран на конкурсной основе. Новое предприятие требует новых подходов, и я рассчитываю, что нам удастся привлечь к работе квалифицированных специалистов», — рассказал Эдхам Акбулатов.