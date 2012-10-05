Лиса напророчила позднюю весну в Красноярске (видео)

Снежная лисица из парка «Роев ручей» сегодня предсказала красноярцам позднюю весну. Таким образом красноярский парк присоединился к празднованию американского народного праздника День сурка.

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Лисе по кличке Весна предложили два ведерка с ее любимой едой: на одном из них было написано «Поздняя весна», на другом — «Ранняя весна». В ведерках были перепелиные яйца, куски курицы и рыба.

Сначала лица подбежала к ведерку с надписью «Ранняя весна», обнюхала его, но затем направилась к другому ведру и быстро опустошила его.

Напомним, в прошлом году красноярский медведь Феликс предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США.