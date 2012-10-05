Лиса напророчила позднюю весну в Красноярске (видео)

Снежная лисица из парка «Роев ручей» сегодня предсказала красноярцам позднюю весну. Таким образом красноярский парк присоединился к празднованию американского народного праздника День сурка.
Лисе по кличке Весна предложили два ведерка с ее любимой едой: на одном из них было написано «Поздняя весна», на другом — «Ранняя весна». В ведерках были перепелиные яйца, куски курицы и рыба.
Сначала лица подбежала к ведерку с надписью «Ранняя весна», обнюхала его, но затем направилась к другому ведру и быстро опустошила его.
Напомним, в прошлом году красноярский медведь Феликс предсказал победу Дональда Трампа на выборах президента США.
«Но у нашего мишки сейчас роман с медведицей Авророй, и для него сейчас „важней всего погода в доме“, а не погода в Красноярске. Тем не менее мы верим, что лисица с говорящим именем Весна справится с важной миссией и ее прогнозу можно доверять», — отметили в «Роевом ручье».