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Ясное небо над Красноярском можно увидеть на картинах
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Ясное небо над Красноярском можно увидеть на картинах

3 февраля 18:14
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В Красноярске открылась выставка «Цвет неба», представляющая живопись красноярского художника Бориса Ряузова — художник запечатлел виды Красноярска, когда над городом было ясное небо.

В живописи Бориса Ряузова привлекает точность узнаваемых ландшафтов, а цвет неба и цвет снега обладают загадочной притягательностью и магнетизмом, отмечают организаторы. На выставке можно увидеть не только виды города, но и этюды, показывающие авторские видение Сибири.

Выставка «Цвет неба» демонстрирует живописные произведения из коллекции Музея художника Бориса Ряузова, впервые показывая ее в полном объеме. Зрители впервые получат шанс увидеть одновременно картины, которые обычно демонстрировались в отдельных тематических выставках.

Борис Ряузов. «Город на Енисее», 1976-82
Борис Ряузов. «Город строится», 1985
Борис Ряузов. «Красноярский ЦУМ 1970-е гг.» и «Набережная Енисея», 1984
Борис Ряузов. «На футбол», 1977
Борис Ряузов. «Новый город. (Уходит в прошлое)», 1982
Борис Ряузов. «Площадь Революции», 1972-1978
Борис Ряузов. «Улица Ады Лебедевой в прошлом» и «Улица в старом Красноярске»
Борис Ряузов. «Улица Карла Маркса», 1979

Директор Музея художника Бориса Ряузова Мария Русакова отметила:

«У посетителей появится возможность составить палитру картин Ряузова — кусочки цветов неба сложить в одном кругу. Это для нас редкая возможность — увидеть нашу коллекцию в полном объеме. Хочется поделиться умиротворением, отдохновением души, которое наступает при виде этих картин».

Выставка «Цвет неба» будет работать в Музее художника Бориса Ряузова (Ленина, 127) до 26 февраля. Дополнительная информация по телефону (391) 211-26-20.

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