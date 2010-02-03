Ясное небо над Красноярском можно увидеть на картинах

В Красноярске открылась выставка «Цвет неба», представляющая живопись красноярского художника Бориса Ряузова — художник запечатлел виды Красноярска, когда над городом было ясное небо.

В живописи Бориса Ряузова привлекает точность узнаваемых ландшафтов, а цвет неба и цвет снега обладают загадочной притягательностью и магнетизмом, отмечают организаторы. На выставке можно увидеть не только виды города, но и этюды, показывающие авторские видение Сибири.

Выставка «Цвет неба» демонстрирует живописные произведения из коллекции Музея художника Бориса Ряузова, впервые показывая ее в полном объеме. Зрители впервые получат шанс увидеть одновременно картины, которые обычно демонстрировались в отдельных тематических выставках.

Директор Музея художника Бориса Ряузова Мария Русакова отметила:

«У посетителей появится возможность составить палитру картин Ряузова — кусочки цветов неба сложить в одном кругу. Это для нас редкая возможность — увидеть нашу коллекцию в полном объеме. Хочется поделиться умиротворением, отдохновением души, которое наступает при виде этих картин».

Выставка «Цвет неба» будет работать в Музее художника Бориса Ряузова (Ленина, 127) до 26 февраля. Дополнительная информация по телефону (391) 211-26-20.