От красноярцев потребовали денег за уже оплаченные ими услуги

Жилищники призвали красноярцев не поддаваться на уловку и не платить тысячу рублей за якобы обязательную прочистку вентиляции. С жалобой на подозрительные листовки в редакцию Newslab.ru обратились жители Железнодорожного района города. Они рассказали, что накануне в домах по пр. Свободный, ул. Тимирязева и других, преимущественно газифицированных, появились подозрительные объявления.

В них сообщается, что до завтрашнего дня некая городская вентиляционная служба будет производить технические работы по прочистке системы общедомовой вентиляции. Поэтому жильцам в обязательном порядке необходимо согласовать время и дату для прочистки вентиляции, заплатив почти тысячу рублей. При этом на сомнительных объявлениях нет какого-либо идентифицирующего логотипа, и даже содержится угроза о том, что если его кто-то осмелится сорвать их, то понесет уголовную ответственность.

При звонке по указанному в объявлении телефону автоответчик просит записаться на проведение работ и обещает перезвонить, но этого не происходит. А муниципальной или краевой службы с таким названием, которая якобы и будет проводить работы, по данным «Жилфонда», вообще не существует. Нет данных о красноярской фирме с таким названием и в справочнике сервиса «Контур.Фокус».

Жители домов, на которых появились данные объявления, забеспокоились и стали звонить в свои управляющие компании, испугавшись возможного мошенничества.

ООО ГУК «Жилфонд» Newslab.ru пояснили, что за этот вид работ в принципе не должны брать дополнительных денег, так как это входит в услугу содержания жилья, а проводить прочистку вентиляции должна только специализированная организация. Жителей призвали смело обращаться в управляющую компанию и не вестись на уловки неизвестных им компаний.

Добавим, жалобы на аналогичные объявления ранее поступали и из других городов страны. Однако местные власти также заверяли жителей, что таких организаций в их городе не существует, а ремонтом вентиляции в многоквартирном доме должна заниматься управляющая компания.