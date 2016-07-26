Котельщики Красноярской ТЭЦ-1 изучают автоматизированный учебный курс

В течение трёх месяцев работники котельного цеха Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании расширяют свой профессиональный кругозор и проверяют уровень компетенций с помощью автоматизированного учебного курса (АУК) для котла ПК-10Ш, который разработал для них Сибирский федеральный университет.

Специалисты, работающие на котлах ПК-10Ш, в удобное для себя время приходят в кабинет, где установлен АУК, выбирают круг тем и перечень вопросов в зависимости от должности и задач, которые им предстоит решить, детально их изучают, а затем тестируют себя. Изображение с компьютера можно вывести на экран телевизора, и это позволяет при желании заниматься не одному человеку, а целой группе.

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На сегодняшний день достоинства АУК в режиме учебного процесса сумели оценить уже четыре бригады (около 100 человек) оперативных работников котельного цеха ТЭЦ-1. «У нас появилась возможность изучить оборудование, на котором мы работаем, более детально разобраться со всеми схемами, технологическими процессами, понять алгоритм действий в различных нештатных ситуациях», — рассказал заместитель начальника цеха по эксплуатации станции Андрей Пурин.

Александр Гатилов, ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту ТЭЦ-1, энергетик с 38-летним стажем и наставник молодых специалистов, убеждён, что система подготовки персонала с помощью автоматизированного учебного курса по конкретной единице оборудования — очень перспективное начинание и эффективный инструмент для поддержания себя «в тонусе» как профессионала.

«АУК, если можно так выразиться, актуализирует знания, которые мы в своё время получили в вузах и средних учебных заведениях — с учётом современных производственных требований», — отметил он.

Автоматизированный учебный курс с полным спектром информации по базовым параметрам и эксплуатации котла ПК-10Ш и 18 000 проверочными вопросами сотрудники кафедры тепловых электрических станций СФУ создавали несколько месяцев. В этот масштабный проект внесли свой вклад талантливые студенты старших курсов — будущие теплоэнергетики.

До конца апреля котельщики ТЭЦ-1 будут не только осваивать новый ресурс, но и формировать разработчикам свои предложения по его усовершенствованию. В дальнейшем их пожелания будут учтены, и передовая научная разработка максимально приблизится к потребностям практики.