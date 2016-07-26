Красноярец госпитализирован без сознания после аварии на Партизана Железняка (видео)

Минувшей ночью на ул. Партизана Железняка в Красноярске водитель Subaru при повороте не пропустил встречный BMW и получил серьезные травмы. Мужчина госпитализирован без сознания, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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Авария произошла около полуночи. Водитель Subaru двигался со стороны ул. Октябрьской. В момент разворота на ул. Партизана Железняка он не пропустил автомобиль BMW. От удара последний вылетел на обочину и врезался в столб. Находившиеся в BMW трое молодых людей не пострадали.

В то же время автомобиль Subaru был значительно деформирован. По сообщениям очевидцев, водителя зажало в салоне, его пришлось извлекать при помощи сотрудников МЧС.

В соцсети появилась информация о том, что 40-летний водитель Subaru якобы был нетрезв, однако подтверждения ей пока нет — для этого медикам нужно сделать анализ крови пострадавшего.