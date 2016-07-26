«Ожившие» картины Ван Гога можно увидеть в Красноярске

В Красноярске открылась мультимедийная выставка «Винсент Ван Гог» (0+). Это выставка нового формата — зрители оказываются в окружении огромных 3-7 метровых полотен Ван Гога, оживающих прямо на глазах.



Выставка создана с применением современных проекционных технологий, анимации, где сотни изображений демонстрируются на огромных экранах в сопровождении произведений классической музыки. Огромные яркие изображения, расположенные на стенах и даже на полу, переносят зрителей в творчество Ван Гога, привлекая внимание зрителей к важнейшим деталям картин, к его неповторимому стилю, колориту и живописной технике.

Организатор выставки Анатолий Заммер подчеркивает — картины художника представлены пятиметровыми полотнами, поэтому можно рассмотреть все детали в подробностях. Кроме того, экспозиция находится в постоянном движении — это очень красиво. Некоторые из картин оживляются анимацией, можно услышать звуки изображаемых предметов.

Отметим, показ проходит циклично, во время просмотра можно стоять или сидеть, перемещаться по залу, фотографироваться и снимать видео.

Выставка будет работать до 8 марта в культурном пространстве «Каменка» (ул. Академика Павлова, 21) ежедневно с 11:00 до 21:00. Подробности и стоимость билетов можно узнать по телефону 8-902-515-55-46 или в афише Newslab.ru.