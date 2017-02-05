В Красноярске только что купленный BMW X5 снес фонарный столб

На ул. Авиаторов в Красноярске водитель на только что купленном BMW попал в ДТП и уронил фонарный столб, сообщили 5 февраля очевидцы аварии.

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Авария случилась рядом с домом по адресу пер. Светлогорский, 23. «Chevrolet перестроился об BMW», — прокомментировал это происшествие очевидец аварии, выложивший в социальные сети фото происшествия. Сам предположительный виновник аварии получил лишь царапины на боку автомобиля, а вот немецкий автомобиль врезался в опору уличного освещения и уронил ее. При этом, по словам автора сообщения, BMW был только что куплен — новый владелец ехал на нем с авторынка.

В ГИБДД Красноярска сообщили, что происшествие обошлось без пострадавших. Окончательно виновника в ДТП предстоит установить специалистам, однако точно известно, что ему придется оплатить причиненный ущерб не только второму водителю, но и городу — возместить работы по установке сбитого столба. Автолюбители начали активно обсуждать аварию, отмечая, что автомобиль BMW, несмотря на то, что сильно ударил опору освещения, все же получил незначительные повреждения.