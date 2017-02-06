Религия в школах и красноярские комиксы: интересное в городе сегодня

Newslab.ru составил обзор событий на понедельник, 6 февраля.

По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня, в Международный день бармена, в краевом центре будет переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит −12 °C.

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С 11:00 продолжится выставка комиксов «Подлинная история. Comics city» (16+), которая организована до 4 марта в культурном пространстве на Ползунова, 13. Молодые рисовальщики (именно так они предпочитают, чтобы их называли) наполнили выставку работами, где их видение действительности представлено средствами популярного жанра. В Красноярске подобная выставка проводится впервые. Вход на выставку для всех желающих свободный.

Newslab.ru расскажет сегодня красноярским родителям, что изменится в преподавании ученикам 4-х классов предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

В красноярском доме-интернате для инвалидов (2-я Ботаническая, 9) в 15:00 пройдет занятие по компьютерной грамотности от молодежного «ИТ-центра». Курс создан для того, чтобы люди с ограниченными возможностями от 16-18 лет могли полноценно включаться в современную жизнь и свободно общаться в сети. Занятия проходят еженедельно с декабря 2016 года.

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Также красноярцев предупреждают, что до 10 февраля с 10:00 до 16:00 будет частично ограничено движение транспорта в районе кольцевой развязки на ул. Калинина — ул. Маерчака. В это время на участке будут устанавливать водоотвод на новой развязке. В часы пик никаких ограничений не будет.

Завершит понедельник, 6 февраля (кстати, день рождения короля регги Боба Марли), общегородская «Открытая планерка» (18+) в The Mods bar (Авиаторов, 19), которая начнется в 21:00. В рамках планерки гостям предлагают обсудить новости всего мира и Красноярска в частности. Организаторы заявили танцевальную тему, а приглашенным гостем станет участница телепроекта «Танцы на ТНТ» Ольга Бурмакина.